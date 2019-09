OÖNcard-Gewinnspiel: 3x2 Freikarten für Thomas Stipsits zu gewinnen!

"Stinatzer Delikatessen"

Als Thomas Stipsits mit dem Kabarett begann, hatte er noch keinen Führerschein. Mittlerweile hat er das Triple geschafft: Frau, Kind und Bausparvertrag. Um dieses Triple zu feiern, hat er seinen Ranzen voll mit Stinatzer Delikatessen der letzten Programme gepackt: eine kleine Werkschau der burgenländisch-steirischen Mischung, gewürzt mit Ausblicken auf das neue Soloprogramm, also quasi ein „Best-of“. Dabei zeigt Stipsits einmal mehr seine Wandlungsfähigkeit: Klassisch österreichische Charaktere werden durch Überzeichnung liebevoll und augenzwinkernd „aufgeblattelt“. Neben all dem bleibt Stipsits natürlich noch genügend Platz, um sich über Politik und Gesellschaft lustig zu machen, in verrückten Liedern seine Stimmenimitationen zu präsentieren und mit dem Publikum spontan zu scherzen.

Wir verlosen 3x2 Freikarten für den vergnüglichen Kabarettabend am Samstag 16. November 2019 (19:30 Uhr im AktivPark4222 St. Georgen an der Gusen)!

Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich verständigt. Gewinne dürfen nicht weiterverkauft werden. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist OÖNcard-Inhabern vorbehalten. Teilnahmeschluss 29.10.2019.