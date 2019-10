OÖNcard-Gewinnspiel: 3x2 Freikarten für "Thoams Stipsits" in St. Georgen/Gusen zu gewinnen!

Als Thomas Stipsits mit dem Kabarett begann, hatte er noch keinen Führerschein. Mittlerweile hat er das Triple geschafft: Frau, Kind und Bausparvertrag. Um dieses Triple zu feiern, hat er seinen Ranzen voll mit Stinatzer Delikatessen der letzten Programme gepackt: eine kleine Werkschau der burgenländisch-steirischen Mischung, gewürzt mit Ausblicken auf das neue Soloprogramm, also quasi ein „Best-of“.

Wir verlosen 3x2 Freikarten unter allen teilnehmenden OÖNcard-Inhabern für "Thomas Stipsits - Stinatzer Delikatessen" am 16. November 2019, um 19:30 Uhr im AktivPark4222 in St. Georgen an der Gusen!

Falls Sie sich Tickets im Vorverkauf sichern möchten: mit Ihrer OÖNcard erhalten Sie 10% Rabatt ! Karten bei den OÖN Linz, Wels und Ried, Tickethotline 0732/7 805 805 oder www.nachrichten.at/ticket