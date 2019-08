OÖNcard-Gewinnspiel: 3x2 Freikarten für das Sommerkonzert der PhilharmonieInnRied zu gewinnen!

Von Smetana bis Sinatra

Erich Polz trifft Andie Gabauer

Samstag 31. August um 20 Uhr, Jahnturnhalle in Ried im Innkreis

Bekannt als Sänger und Musiker bei Hot Pants Road Club, The FreeMen Singers, Live Spirits, bei zahlreichen Fernsehshows und Musicalproduktionen.

Im August tritt der facettenreiche Musiker als Sänger beim Sommerkonzert auf und wird im beliebten Rat Pack/Frank Sinatra Sound für grandiose Stimmung sorgen.

Begleitet von einem gesamten Symphonieorchester.

Beim diesjährigen Sommerkonzert möchten wir verschiede Genres der klassischen Musik bedienen. Im ersten Teil unseres Konzertes haben wir uns auf das Thema „Wasser“ festgelegt.

Das Orchester MODUS 21 beginnt im 1. Teil schwungvoll mit Dvoraks Slawischen Tanz Nr. 8. Hierauf folgen 2 Symphonische Dichtungen. Auch von Antonin Dvorak ist „Der Wassermann“, ein relativ selten gespieltes Werk. Hingegen eines der bekanntesten Werke der Symphonischen Musik: "Die Moldau" aus dem Zyklus "Mein Vaterland" von Bedrich Smetana.



Im 2. Teil möchten wir den Sommer mit gerne gehörten und allseits bekannten Liedern aus Las Vegas so richtig genießen. Frank Sinatra, Dean Martin und Sammy Davis Junior, auch genannt „The Rat Pack“, wurden bei ihren großen Shows in Las Vegas immer von einem Symphonieorchester begleitet. Und so haben wir viele bekannte Titel aus dieser Zeit arrangieren lassen, um Ihnen ein echtes Show-Erlebnis bieten zu können.

Love and Marriage, Thats Amore, King oft he Road und At the Crossroads dürfen da genau so wenig fehlen wie My Way oder New York New York.

Außerdem lassen wir anlässlich des 50. Geburtstags der ersten Mondlandung auch noch Fly me to the moon vorbereiten.

Wir verlosen 3x2 Freikarten!

Falls Sie sich Karten im Vorverkauf sichern möglchte, erhalten Sie diese mit OÖNcard € 2,- Rabatt! (Tel. 0676/7891131)