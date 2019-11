OÖNcard-Gewinnspiel: 3 Yogatops von "nice to meet me. eco activewear" zu gewinnen!

nice to meet me . eco activewear macht ökologisch und fair produzierte Kleidung für Yoga, Training und Laufen. Das Label steht für stylische, angenehme und funktionelle Designs für Frauen und Männer aus umweltfreundlichen Materialien und fairer Produktion in Europa.

Die Materialien entsprechen den höchsten Kriterien ökologischer Nachhaltigkeit und sind zudem in ihrer Funktionalität optimiert: Bereits bewährt haben sich die samtig weiche und flexible Biobaumwolle und der unschlagbar angenehmen TENCEL®.

Wir verlosen unter allen teilnehmenden OÖNcard-Inhabern drei Yogatops von nice to meet me. eco activewear!

Weitere Informationen zu nice to meet me. eco aktivewear: www.nichtomeetme.at

