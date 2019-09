OÖNcard-Gewinnspiel: 3 Freiplätze für Tagesseminar zu gewinnen!

Bei diesem Tagesevent werden Erkenntnisse aus der Medizin, der Neurologie und der Quantenphysik zusammengeführt. International anerkannte SpezialistInnen vermitteln faszinierendes Wissen über Darmgesundheit, Waldbaden als Therapieform sowie die Wirkung von inneren Denkmustern auf unsere Gesundheit. Mittels Meditationen mit Neuro-Entspannungsmusik werden vorhandene Selbstheilungskräfte aktiviert.

SprecherInnen:

KARL EDY, MSc Meditationen mit Neuro-Entspannungsmusik

Meditationen mit Neuro-Entspannungsmusik Dr. RUEDIGER DAHLKE Gedanken und Gesundheit – von der Wirkung innerer Denkmuster

Gedanken und Gesundheit – von der Wirkung innerer Denkmuster Dr. GERLINDE MANZ-CHRIST Japanisches Waldbaden – Gesundheit stärken, Heilung fördern

Japanisches Waldbaden – Gesundheit stärken, Heilung fördern Dr. ELISABETH SCHARTNER Wenn Stress auf den Magen schlägt – über Emotionen, Bauchhirn und Reizdarm

Wir verlosen drei Freiplätze für das Tagesseminar am 5. Oktober 2019 in der Fachschule Bergheim (4101 Feldkirchen an der Donau).

Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich verständigt. Gewinne dürfen nicht weiterverkauft werden. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist OÖNcard-Inhabern vorbehalten. Teilnahmeschluss 20.09.2019.

Falls Sie sich Tickets im Vorverkauf sichern möchten, erhalten Sie mit Ihrer OÖNcard 10% Ermäßigung (Seminarpreis regulär € 160,- inkl. basisch-veganes und biologisches Catering) Tickets: 01/8103943, office@karledy.at)