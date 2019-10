OÖNcard-Gewinnspiel: 2x2 Freikarten für das Kabarett "Der Tod" in Linz zu gewinnen!

Der Volksmund sagt: die Besten sterben immer zu früh. – „Fühlt man sich da nicht gekränkt, wenn man noch am Leben ist?", fragt der Tod mit unschuldiger Stimme seine Zuschauer. In schwarzer Kutte und ähnlich farbigem Humor wendet sich der Erfinder der Death Comedy an sein Publikum, klagt über liegengebliebene Arbeit wie die Rentnerschwemme, zeigt Bilder aus dem privaten Fotoalbum, liest aus seinem geheimen Tagebuch und singt schaurig schön von seinem Nebenjob als Animateur auf Mallorca.

Mit Witz und Charme begegnet der Tod dem Tabuthema der modernen Gesellschaft.

Wir verlosen unter allen teilnehmenden OÖNcard-Inhabern 2x2 Freikarten für "Der Tod - Mein Leben als Tod" am 20.11.2019, um 19:30 Uhr im Brucknerhaus Linz!

