OÖNcard-Gewinnspiel: 10x2 Kinogutscheine für "Countdown" zu gewinnen!

Nicht unheimlich genug, dass die junge Krankenschwester Quinn eine App entdeckt, die verspricht, den Todestag eines jeden Menschen vorhersagen zu können. Als sie diese herunterlädt, könnte das Ergebnis nicht schockierender sein: Quinn sollen nur noch drei Tage bis zu ihrem eigenen Tod bleiben. Und während sie verzweifelt versucht, einen Weg zu finden, ihr Leben zu retten, ist da noch diese unheimliche Figur, die sie verfolgt…

Was würdest du tun, wenn du wüsstest, deine Tage wären gezählt? Mit dem Horrorthriller COUNTDOWN kommt ein Genre-Highlight des Jahres ins Kino! In der Hauptrolle ist Elizabeth Lail zu sehen, die zuletzt in der erfolgreichen Netflix-Serie „You – Du wirst mich lieben“ begeisterte. Für Regie und Drehbuch zeichnet Justin Dec verantwortlich.

COUNTDOWN: AB 31. JÄNNER NUR IM KINO!

Wir verlosen unter allen teilnehmenden OÖNcard-Inhabern 10x2 Kinofreikarten für "Countdown"!

Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich verständigt. Gewinne dürfen nicht weiterverkauft werden. Es gelten die AGB der OÖNachrichten. Alle Informationen zum Datenschutz finden Sie unter nachrichten.at/datenschutz. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist OÖNcard-Inhabern vorbehalten. Teilnahmeschluss 23.01.2020