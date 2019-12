OÖNcard-Gewinnspiel: 10x2 Kinogutscheine für "Bad Boys For Life" zu gewinnen!

Die Bad Boys Mike Lowrey (Will Smith) und Marcus Burnett (Martin Lawrence) sind gemeinsam zurück für einen letzten großen Ritt in der mit Spannung erwarteten Actionkomödie BAD BOYS FOR LIFE.

Wir verlosen unter allen teilnehmenden OÖNcard-Inhabern 10x2 Kinogutscheine für die Actionkomödie "Bad Boys For Life"!

Ab 17. Januar 2020 im Kino!

Trailer: www.youtube.com

