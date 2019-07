OÖNcard-Gewinnspiel: 10x2 Freikarten für "We love the 90s" zu gewinnen!

Die weltweit größte und erfolgreichste 90er-Jahre-Party kommt 2019 erstmals nach Österreich - nach Wels. Am 2. August werden 15 Topstars der 90er Jahre in Wels auf der Bühne stehen, um beim Konzert-Highlight des Jahres gemeinsam ein wahres Hit-Feuerwerk zu zünden:



Über 300.000 Besucher in ganz Europa haben während der vergangenen Monate die vierstündige Mega-Party gefeiert, mit den populärsten Stars der 90er, tollen Video-, Show- und Special-Effects. Nicht nur jene, die die 90er live erlebten, sind vom Format hellauf begeistert – auch die Jugend hat Style und Songs des ausgehenden Jahrtausends für sich entdeckt.



Auszug aus der Setlist:

Jenny of Ace Of Base - The Sign

2 Unlimited - No Limit

Vengaboys – Boom Boom Boom

Haddaway - What Is Love

East 17 – Stay Another Day

Dr. Alban - Sing Halleluja

Snap! - Rhythm Is A Dancer

Rednex - Cotton Eye Joe

Culture Beat - Mr. Vain

Captain Jack - Captain Jack

Mr. President - Coco Jamboo

C+C Music Factory – Gonna Make You Sweat

DJ Sash! – Ecuador

Wir verlosen unter allen teilnehmenden OÖNcard-Inhabern 10x2 Freikarten für "We love the 90s" am 2. August ab 17 Uhr am Messegelände Wels!

Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich verständigt. Gewinne dürfen nicht weiterverkauft werden. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist OÖNcard-Inhabern vorbehalten. Teilnahmeschluss 25.07.2019.

Falls Sie sich Tickets im Vorverkauf sichern möchten: mit Ihrer OÖNcard erhalten Sie € 2,- Rabatt (gültig für jeweils 2 Personen)! Buchung/Infos: 0732/7805805, www.nachrichten.at/tickets