OÖNcard-Gewinnspiel: 10x2 Freikarten für "Rockin´ Christmas" zu gewinnen!

OÖNcard-Gewnnspiel: 10x2 Freikarten für "Rockin´ Christmas" zu gewinnen!

Auch in diesem Jahr finden wieder die schon traditionellen Weihnachtskonzerte von Andy Lee Lang statt. Seit fast 20 Jahren begeistert er nun schon mit seiner jährlichen Christmas-Show tausende von Konzertbesuchern. Amerikanische Weihnachts-Klassiker wie „Rudolph, The Red-Nosed Reindeer“, „Winter Wonderland“ oder „White Christmas“ werden in rockige und swingende Rhythmen verpackt. Andy’s Versionen von „Merry Christmas Everyone“ und „Rockin’ Around The Christmas Tree” – verpackt in erfrischende Arrangements – sind seit Jahren musikalische Highlights der Show.



Aber Abwechslung steht auch bei dieser Show im Vordergrund und jedes Jahr gibt es neue Titel in der Show zu hören.

Wir verlosen Freikarten für „Rockin´ Christmas“ am 13. Dezember 2019 (20 Uhr) im Brucknerhaus Linz!

Falls Sie sich Tickets im Vorverkauf sichern möchten, erhalten Sie mit Ihrer OÖNcard € 3,- Rabatt! OÖN-Tickethotline 0732 / 7805 805 oder www.nachrichten.at/ticket