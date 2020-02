OÖNcard-Gewinnspiel: 10x2 Freikarten für "Mama Africa" zu gewinnen!

"New Stories from Khayelitsha 2020"

Die afrikanische Erfolgsshow kehrt nach Europa zurück.



Die afrikanischen Ausnahmetalente vom "Circus Mama Africa" entführen 2019/2020 ihre Zuschauer in eines der größten Townships in Südafrika: "Khayelitsha". Die Township-Show von Winston Ruddle und Hubert Schober (u.a. "Afrika! Afrika!") hat seit 2014 bereits über 300.000 Menschen von London bis Paris, von Helsinki bis New York begeistert.

Wir verlosen unter allen teilnehmenden OÖNcard-Inhabern 10x2 Freikarten für "Mama Africa" am 29.02.2020, um 20 Uhr im Brucknerhaus Linz!

Falls Sie sich Tickets im Vorverkauf sichern möchten, erhalten Sie mit Ihrer OÖNcard 30% Rabatt: OÖN Linz, Wels und Ried (OÖN-Ticket 0732 / 7805 805) oder www.nachrichten.at/ticket

