OÖNcard-Gewinnspiel: 10x2 Freikarten für "I Am From Austria" zu gewinnen!

Die größten Hits aus 50 Jahren Austro-Pop!

Seit ihrem ersten Konzert im Dezember 2013 zeigt die Revue-Show „I am from Austria", dass die Liebe zum Austro-Pop auch in Deutschland ungebrochen ist.

Wir verlosen unter allen teilnehmenden OÖNcard-Inhabern 10x2 Freikarten für "I Am From Austria" am 27.02.2020, um 20 Uhr im Brucknerhaus Linz!

