OÖNcard-Gewinnspiel: 10x2 Freikarten für "Donau in Flammen" zu gewinnen!

OÖNcard-Gewinnspie: 10x2 Freikarten für "Donau in Flammen" zu gewinnen!

Unvergessliche Fahrten mit einem fulminanten Feuerwerk

Momente für die Ewigkeit: Verbringen Sie an Bord unvergessliche Stunden und genießen Sie einmalige Ausblicke auf rauschende Feuerwerke. Zu verschiedenen Anlässen, z.B. Urfahraner Jahrmarkt, Donau in Flammen oder Klangwolke, wird an der Donau in Linz oder Umgebung ein solches Spektakel durchgeführt – und Wurm & Noé ist hautnah dabei!

Erleben Sie die Feuerwerksfahrt am 9. August live - wir verlosen unter allen teilnehmenden OÖNcard-Inhabern 10x2 Freikarten!

Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich verständigt. Gewinne dürfen nicht weiterverkauft werden. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist OÖNcard-Inhabern vorbehalten. Teilnahmeschluss 1.8.2019.

Falls Sie sich Tickets im Vorverkauf sichern möchten: mit Ihrer OÖNcard erhalten Sie € 4,- Rabatt auf Bordkarten! (gültig für jeweils 2 Personen)! Buchung/Infos: 0732/783607, https://www.donauschifffahrt.eu/feuerwerksfahrten-ab-linz