OÖNcard-Gewinnspiel: 10x2 Freikarten für "Die Paldauer" zu gewinnen!

Hautnah!



17.04.2020, 20 Uhr, Kürnberghalle Leonding

Die erfolgreichste Schlagerband der Gegenwart gastieren mit ihrem exklusiven Konzert „hautnah“ in Oberösterreich ! DIE PALDAUER zählen seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Schlagerbands in Europa. Mit ihren eigenen Ideen und einzigartigen Bühnenshows waren sie immer Vorreiter in der Branche und wurden zig-fach kopiert. Sie sind sich selbst und ihren Fans immer treu geblieben – 40 Jahre Erfolg sind kein Zufall!

Wir verlosen 10x2 Freikarten für das Konzert in Leonding!

Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich verständigt. Teilnahmeschluss: 9. 4. 2020.

Falls Sie sich Karten im Vorverkauf sichern möchten, erhalten Sie mit Ihrer OÖNcard € 3,- Rabatt: OÖN Linz, Wels und Ried (OÖN-Tickethotline 0732 / 7805 805, www.nachrichten.at/ticket)

Laut aktueller Meldung des Veranstalters findet die Veranstaltung statt, sollte es zu Änderungen kommen werden die Gewinner informiert.