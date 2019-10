OÖNcard-Gewinnspiel: 10x2 Freikarten für die „One Night of Tina“ zu gewinnen!

A Tribute to the Music of Tina Turner - am 6. Dezember 2019 im Brucknerhaus Linz.

Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich verständigt. Gewinne dürfen nicht weiterverkauft werden. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist OÖNcard-Inhabern vorbehalten. Teilnahmeschluss 14.11.2019.

Falls Sie sich Tickets im Vorverkauf sichern möchten: mit Ihrer OÖNcard erhalten Sie € 3,- Rabatt ! Karten bei den OÖN Linz, Wels und Ried, Tickethotline 0732/7 805 805 oder www.nachrichten.at/ticket