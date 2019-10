OÖNcard-Gewinnspiel: 10x2 Freikarten für den "Martinimarkt Laakirchen" zu gewinnen!

Stilvolles Kunsthandwerk präsentiert in den geschmackvoll dekorierten Hallen der alten Papierfabrik verleiht dem Martinimarkt am idyllischen Ufer der Traun ein besonderes Flair . Das traditionelle Rahmenprogramm mit Martiniritt, Modeschau, echter Volksmusik und Martinibieranstich unterstreicht das stimmungsvolle Ambiente und lädt zum Verweilen ein. Am Samstag 16. Und Sonntag, 17. November bieten über 100 ausgewählte Aussteller ihr wunderschönes Handwerk im Kulturzentrum ALFA Laakirchen – Steyrermühl an.

Näher Infos unter www.laakirchen.at/martinimarkt

Wir verlosen unter allen teilnehmenden OÖNcard-Inhabern 10x2 Freikarten für den "Martinimarkt Laakirchen" am 16./17. November 2019!

