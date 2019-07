OÖNcard-Gewinnspiel: 10x2 Freikarten für das "FilmfestiWels - Open Air Kino in Wels zu gewinnen!

OÖNcard-Gewinnspiel: 10x2 Freikarten für das "FilmfestiWels" zu gewinnen!

Kino unterm heimischen Sternenhimmel! In einmaliger historischer Kulisse, unter freiem Himmel und auf einer überdimensionalen Leinwand werden von 04. Juli bis 18. August 2019 zahlreiche Filme gespielt! Für den zweiten OÖN-Donnerstag am 1. August 2019 verlosen wir 10x2 Freikarten für den Film „Love Machine“.

Filminformation Love Machine (Österreich 2019, Komödie, 90 Minuten):

Der Musiker Georgy (Thomas Stipsits) muss nach dem unerwarteten Herztod seines Band-Kollegen Waldemar, seinen bereits kaum erfolgreichen Beruf an den Nagel hängen. Da er zudem aus seiner Wohnung geworfen wird, zieht er vorübergehend bei seiner Schwester Gitti (Julia Edtmeier) ein, die in einem Schönheitssalon arbeitet, und nimmt – um wieder an Geld zu kommen – einen Job als Callboy an. Zur selben Zeit verliebt er sich jedoch auch in die Fahrlehrerin Jadwiga, die ihm zuvor unbekannte Schwester seines verstorbenen Band-Kollegen, was sich im Angesicht seines neu-gefundenen Berufs als große Zerreißprobe erweist.

