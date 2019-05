OÖNachrichten-Tag bei den Steelsharks Traun!

Die OÖNachrichten zu Gast bei den Steelsharks im Stadion Traun, und das gleich bei zwei Spielen…



Um 14:00 Uhr trifft das Steelsharks Team 2 auf die Salzburg Bulls 2 und um 17:00 Uhr spielt das Steelsharks Team 1 gegen die Wienerwald Amstetten Thunder.

Samstag, 15.06.2019

Einlass: 13:00 Uhr



Besuchen Sie uns am Stand vor Ort und drehen Sie an unserem Glücksrad!

Mit etwas Glück gewinnen Sie einen Burger oder andere tolle Sofortgewinne!

Außerdem werden unter allen Teilnehmern bei unserem Gewinnspiel vor Ort 3x2 VIP-Tageskarten für die Saison 2020 verlost.



Im Vorfeld des OÖN-Tags am 15.06.2019 verlosen wir schon jetzt 5x2 Freikarten inkl. Gratis-Burger!



Das Gewinnspiel läuft bis 11.06.2019.

Die Gewinner werden telefonisch bzw. per E-Mail verständigt. Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die AGB der OÖNachrichten. Alle Informationen zum Datenschutz finden Sie unter nachrichten.at/datenschutz.