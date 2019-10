Schauspiel-Star Karl Markovics bringt mit "Nobadi" seine dritte Regie-Arbeit ins Kino. Darin verbindet sich auf tragisch bis bizarre Weise das Schicksal eines alten, rechten Wieners mit dem eines jungen Afghanen

"Das alles ist fürchterlich verlogen": Ein Interview mit dem Regisseur lesen Sie hier!

Mehr Informationen zum Film

Der Film feiert am 4. Oktober in Anwesenheit von Karl Markovics im Moviemento-Kino in Linz Premiere. Für die Vorstellungen um 18 Uhr und um 20:15 Uhr verlosen wir je 15 x 2 Karten!

Das Gewinnspiel endet am 3. Oktober um 13 Uhr. Die Gewinner werden per E-Mail verständigt und erhalten die Tickets an der Kinokasse. Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die AGB der OÖNachrichten. Alle Informationen zum Datenschutz finden Sie unter nachrichten.at/datenschutz.

"Nobadi"-Premiere mit Karl Markovics: Karten gewinnen!

