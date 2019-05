Liwest SUP-Challenge: Startplätze gewinnen!

Vier gewinnt!



QUATTRO heißt ein Angebot von LIWEST – dem Unternehmen, das auch die Patronanz der SUP-CHALLENGE über hat. Insofern passt es wunderbar, dass hier 4er-Teams auf riesigen SUPBoards in einem Wettbewerb gegeneinander antreten.



Profi-Verstärkung ist nur eingeschränkt zulässig. Pro Team darf nur ein Paddler in der österreichischen SUP-Rangliste unter den besten 30 aufscheinen. Und damit es noch spaßiger wird, warten unterwegs Sonderprüfungen wie, künstliche Wellen und Glocken, die es von einem Paddler zu läuten gilt. Den drei besten Teams winken coole Preise.



Steigt aufs Brett und paddelt um die Wett!



LIWEST SUP CHALLENGE

Samstag, 08.06.2019

Start: 15:00 Uhr



Die OÖNachrichten verlosen 4 Startplätze für ein OÖNachrichten-Team!



Das Gewinnspiel läuft bis 03.06.2019.

