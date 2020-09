Linzer Kriminacht am 21. Oktober: Bücher gewinnen

Die Linzer Kriminacht am Mittwoch, 21. Oktober um 19 Uhr findet im Rahmen "Österreich liest“ (innerhalb des Krimi Literatur Festival in Kooperation mit Stadtbibliothek im Wissensturm und Linz Kultur) statt.

Mit dabei sind die Autoren Eva Reichl, Barbara Wimmer, Franz Preitler und Helmut Scharner.

Eva Reichl liest aus ihrem neu erschienenen Krimi "Mühlviertler Grab", Barbara Wimmer aus ihrem ersten und aktuellen Kriminalroman "Tödlicher Crash", Franz Preitler kommt mit seinem aktuellen Buch "Die schönen Mordschwestern" und Helmut Scharner mit dem im Vorjahr erschienenen Krimi "Mostviertler Jagd".

Der Eintritt ist frei, die Lesung findet in der Stadtbibliothek Linz im Wissensturm (gegenüber Hauptbahnhof) statt.

Gewinnspiel

Von jedem der Autoren verlosen wir zwei Bücher. Mit etwas Glück können Sie schon bald in einem spannenden Buch lesen. Das Gewinnspiel endet am 21. Oktober, die Gewinner werden per Mail benachrichtigt.

