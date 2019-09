Kurzurlaub im Hotel Donauschlinge und weitere Preise gewinnen!

24-Stunden Wanderung am Donausteig

Einfach sagenhaft: 24 Stunden Donausteig für die CF Hilfe OÖ

12.10.19, 7:00 Uhr bis 13.10.19, 7:00 Uhr



Die 24h-Wanderung am Donausteig rund um die Schlögener Schlinge zeigt in diesem Jahr unglaubliche

Weitblicke auf das sagenhafte Donautal! Start ist am Samstag, 12. Oktober 2019, um 7 Uhr im

Riverresort Donauschlinge. Die Wanderung verläuft 74,9 km auf Donausteig-Etappen und -Runden



Die diesjährige Wanderung führt zu einigen unglaublichen Panoramablicken: Steiner Felsen und

Schlögener Blick mit zwei unterschiedlichen Perspektiven auf das Naturwunder Donauschlinge, die

Pyramide am Etzinger Hügel in St. Agatha mit herrlichem Rundblick, der Paschinger Hügel mit Blick auf

20 Kirchentürme, der „4/4-Blick“ mit 360° Rundumsicht in alle vier Viertel Oberösterreichs und der

Felsbalkon „Felsen-Blick“ mitten im Naturschutzgebiet Kleines Kösslbachtal.





Anmeldung bis 8. Oktober 2019 unter: www.donausteig.com, max. 120 TeilnehmerInnen.

In diesem Jahr wird der Reinerlös der Wanderung der CF Hilfe OÖ zu Gute kommen. Cystische Fibrose,

auch Mukoviszidose genannt, ist eine schwere, angeborene und unheilbare Stoffwechselerkrankung. CF

ist die am häufigsten vererbte Krankheit in unserer Bevölkerung.



Mitmachen und gewinnen:

Jetzt mitmachen und ein Wander-Wochenende im Hotel Donauschlinge gewinnen (2 Übernachtungen

inkl. Frühstück für 2 Personen).

Außerdem werden 20 Donausteig-Wanderbücher mit interessanten Etappeninformationen und Tipps

rund um den sagenhaften Donausteig verlost.

Das Gewinnspiel läuft bis 08.10.2019

Die Gewinner werden per E-Mail verständigt. Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die AGB der OÖNachrichten. Alle Informationen zum Datenschutz finden Sie unter nachrichten.at/datenschutz.