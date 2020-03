Konzertkarten für Shake Stew im "Alten Kino" St. Florian gewinnen

Shake Stew sind:

Lukas Kranzelbinder Bass, Bandleader

Clemens Salesny Alto Sax

Johnny Schleiermacher Tenor Sax

Mario Rom Trumpet

Oliver Potratz Bass

Niki Dolp Drums, Percussion

Mathias Koch Drums, Percussion

Nach Veröffentlichung der ersten beiden Alben „The Golden Fang“ und „Rise and Rise Again“ war der Widerhall sowohl seitens des Publikums als auch der Presse enorm. Selten wurde einem neuen bzw. jungen österreichischen Ensemble innerhalb kürzester Zeit auch auf internationaler Ebene derart viel Aufmerksamkeit geschenkt. So lässt es auch nicht wundern, dass Shake Stew mittlerweile auf einen beachtlichen Tourkalender mit gefeierten Auftritten am Jazzfestival Saalfelden und am North Sea Jazz Festival in Rotterdam und mit einer Vielzahl an Darbietungen auf Festivals in Marokko, Mexiko, Kanada und der Türkei zurückblicken können.

Musikprobe:

Neben der virtuosen Spielweise aller Beteiligten macht gerade das Zusammentreffen verschiedener musikalischer Einflüsse den Reiz dieser Platte aus. So finden sich hier moderne, von Drum ‘n’ Bass inspirierte Schlagzeugparts („Keep Walkin“), welche durch die Möglichkeiten einer doppelten Rhythmusgruppe bis ins kleinste Detail ausgearbeitet wurden, neben orientalisch anmutenden Klängen und „bluesigen“ Gitarrensounds (Special Guest auf der Singleauskopplung „Grilling Crickets in a Straw Hut“: Tobias Hoffmann). Auch auf der vor Kurzem veröffentlichten zweiten Single „So He Spoke“ sind die beeindruckenden Qualitäten von Shake Stew deutlich auszumachen. Das leicht versetzte Timing bzw. Phrasing von Trompete und Saxofon gibt der Melodie einen wunderbar meditativen, träumerischen Flow, welcher von Mario Roms Solo zusätzlich unterstrichen wird, während die Bewegungen des Kontrabasspulses die HörerInnen angenehm durch die gekonnt inszenierte Klangwelt dieses Titels leiten. So schafft es die Ausnahmeband, das Publikum immer tiefer in den Bann bzw. in den Geist von „Gris Gris“ zu ziehen und das Hörerlebnis noch intensiver wirken zu lassen.

