"Die Welt ist bunt und beherbergt die unterschiedlichsten Vögel. Es wird gesungen, gepfiffen, tiriliert und jubiliert, aber auch gekreischt, gekräht, gegackert und geschnattert. Mit zahlreichen, teils kuriosen Instrumenten im Gepäck erzählen wir Geschichten, singen von der Liebe, blicken über den heimatlichen Tellerrand und auf den Zustand der Welt, der wir noch nicht den Kuckuck aufkleben." - Das sagen "Aniada a Noar" Über ihr Konzert. "Und am Ende können wir immer noch gemeinsam einen 'zwitschern'".

Mit etwas Glück können Sie zwei Freikarten für das Konzert am 29. Mai um 20 Uhr im Kulturtreff "Altes Kino" in St. Florian gewinnen. Das Gewinnspiel endet am 27. Mai, die Gewinner werden per Mail benachrichtigt.

Konzertkarten für "Aniada a Noar" in "Alten Kino" St. Florian

