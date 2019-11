Konzert ALMA///Cherubim am Freitag, 13. Dezember 2019 um 20 Uhr

Kartenvorverkauf: 22 Euro, bei der RAIBA St. Florian. Infos hier.

ALMA///Cherubim

Musik, die in die Stille führt. Fernab von Adventmarktidylle und Christbaumklischees haben ALMA ein Programm entwickelt, das dennoch der „stillen Zeit“ gewidmet ist. Weil es aus der Stille kommt, und in die Stille führt. Nach innen, sozusagen. Sie spielen auf alten Instrumenten und in alter Stimmung – ganz bewusst, und mit großer Freude.

Warum also nicht ein paar Wochen im Jahr den gesamten Organismus einfach „umstimmen“? Die heiße Luft der gigantischen Weihnachtsindustrie einfach an uns vorüberströmen lassen, und ein paar Jahrhunderte in der Geschichte unserer Musik zurückspringen? Oder nach vor?

ALMA haben für dieses spezielle Programm in den Volkslied-Archiven nach unerhörten Liedern geforscht, sich von zeitgenössischer Musik und altem Klang inspirieren lassen. Sie haben komponiert und arrangiert, und ein einen Bogen gespannt, der jeglicher alltäglicher Anspannung entgegenwirkt.

C H E R U B I M ist kein gewöhnliches Weihnachtsprogramm, es ist eine Einladung in die Stille. So still, dass wir unsere Herzen schlagen, und unsere Nachbarn atmen hören, und das möglichst ruhig.

Line-up:

Julia Lacherstorfer, Geige & Gesang

Evelyn Mair, Geige & Gesang

Marie Theres Stickler, Harmonika & Gesang

Matteo Haitzmann, Geige & Gesang

Marlene Lacherstorfer, Kontrabass & Gesang

Thomas Egger, Sounddesign

Gewinnspiel:

Mit etwas Glück können Sie zwei Freikarten für das Konzert am 13. Dezember gewinnen. Das Gewinnspiel endet am 5. Dezember, die Gewinner werden per Mail benachrichtigt.

Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die AGB der OÖNachrichten. Alle Informationen zum Datenschutz finden Sie unter nachrichten.at/datenschutz.

Konzertkarten für ALMA///Cherubim im "Alten Kino" St. Florian gewinnen

Bitte melden Sie sich an, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? NOCH KEINEN ACCOUNT?