Kinopremiere mit den OÖNachrichten: Noch bevor „Ein verborgenes Leben“, der Film über das Leben von Franz Jägerstätter von Hollywood-Starregisseur Terrence Malick am 31. 1. im Kino startet, laden die OÖNachrichten am Dienstag, 21. Jänner, in Kooperation der Diözese und dem Jägerstätter Institut zur Premiere in die Linzer Kinos City und Moviemento (ab 19 Uhr). Mit dabei sind Hauptdarstellerin Valerie Pachner und Karl Markovics – er spielt ebenso im Film mit.

Das Gewinnspiel endet am Freitag, 17. Jänner, die Gewinner werden per Mail benachrichtigt.

Kinopremiere in Linz mit den OÖNachrichten

