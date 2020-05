Kerze zum Selbstgestalten gewinnen!

Wir verlosen 12 x eine große Kerze (100x200mm) von amicanda zum Selbstgestalten. Sie können die Kerze in liebervoller Erinnerung an einen Verstorbenen gestalten oder die Kerze auch für einen anderen Anlass nutzen zB Geburt, Geburtstag, Taufe, Ostern etc. Spielen Sie jetzt mit!