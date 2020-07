Karten für Festwochen Gmunden gewinnen!

New Piano Trio Florian Willeitner – Violine

Ivan Turkalj – Violoncello

Alexander Wienand – Klavier Pop ist überall. Popsongs umrunden die Welt, liefern Identifikation für ganze Generationen und spiegeln den jeweiligen Zeitgeist wider. Jeder hört sie tagein – tagaus… ganz selbstverständlich. "I love Pop" ist eigentlich nichts Besonderes. Doch wenn sich das New Piano Trio um Komponist und Geiger Florian Willeitner zum Pop bekennt, geschieht etwas anderes: Der innerste Kern und die Geheimnisse des Pop werden mit den Mitteln klassischer Klaviertrio-Kunst entschlüsselt. Das Ergebnis ist Musik unter Hochspannung, gepaart mit Poesie und Emotion. Geige, Cello und Klavier brauchen die drei Musiker dabei nicht gegen E-Gitarre und Verstärker zu tauschen, denn auch die klassische Besetzung kann Pop und setzt ungeahnte Kräfte frei. Die Musik des New Piano Trios wurde bei ihrem Debut 2016 als "Klassik-Revolution" gefeiert. Gewinnen Sie 3x2 Freikarten für Sonntag, 26. Juli 2020.