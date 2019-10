Karten für die White Lies im Posthof zu gewinnen

Bereits mit ihrer Debüt-LP "To Lose My Life" kletterte das britische Indie-Rock-Trio White Lies 2009 auf Platz 1 der englischen Charts. Zum 10. Geburtstag ihres Erstlingswerkes spielen die Londoner bei ausgewählten Konzerten "To Lose My Life" in voller Länge – so etwa am Sonntag, 17. November, im Posthof.

Für 2 x 2 Fans der White Lies verlosen die OÖN ein tolles Paket: zwei Tickets für das Posthof-Konzert, ein Meet & Greet mit der Band, ein T-Shirt, ein Tourposter sowie die Möglichkeit, beim Soundcheck dabei zu sein.

Die Gewinner werden am Montag, 11. November, per E-Mail verständigt. Viel Glück!

Karten für White Lies im Posthof gewinnen

