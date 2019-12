Karten für den " OÖ Auto Günther Hallencup" gewinnen!

OÖ Auto Günther Hallencup: 17.-19.01.2020:

Premiere(n) und kleines Jubiläum mit Tradition

Eine liebgewonnene Tradition feiert sein zehnjähriges Jubiläum. Der OÖ FUSSBALLVERBAND lädt gemeinsam mit seinen Partnern wieder ins Sportzentrum Traun wo sich von 17.-19. Jänner 2020 beim OÖ Auto Günther Hallencup wieder alles um das runde Leder dreht.

An den beiden Vorrundentagen duellieren sich die 16 Vereine der LT1 Oberösterreich-Liga in der Gruppenphase, ehe am 19. Jänner 2020 die Entscheidung fällt, wer den ersten Titel im Jahr 2020 im wahrsten Sinne des Wortes „einfährt“, bekommt doch der Sieger einen OPEL Vivaro Bus von Hauptsponsor Auto Günther für 1 Jahr kostenlos zur Verfügung.

Titelverteidiger Union Edelweiß kann neben dem Kunstrasen in der Halle für eine weitere Premiere sorgen. Nachdem die Linzer 2019 ihren Hallencuptitel aus 2018 verteidigen konnten, gehen die Mannen rund um „Neo-Trainer“ Harald Kondert auf den Hattrick los.

Ein besonderer Leckerbissen für die Zuseher wird das Match der OÖ. Fußball-Legenden gegen eine Sponsoren/Medien-Auswahl. Anstoß ist am Sonntag, 19.01. vor dem ersten Halbfinal-Duell. Man darf gespannt sein auf technische Gustostückerl und zahlreiche Tore von den Ex-Internationalen Mayrleb, Drechsel, Schicklgruber und Co.

Informationen zum OÖ Auto Günther Hallencup gibt es online unter www.ofv.at.

Die Gewinner werden per E-Mail verständigt.

