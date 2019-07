Karten für das Lichterfest Gmunden gewinnen!

Das Lichterfest, der Gmundner Sommer-Klassiker am Samstag, 10.8., (Ersatztermin 11.8.) Das Mega-Klangfeuerwerk inszeniert heuer wieder der erfahrene Gmundner Pyrotechniker Sigi Grabner mit seiner Firma Traunsee Fireworks. Ein üppiges Programm auf mehreren Bühnen und am See garantiert bis 1 Uhr früh blendende Unterhaltung für alle Generationen.



Das Feuerwerk pünktlich um 22.00 Uhr

Lassen Sie Ihre Augen Augen machen. Das Aufblitzen der Feuerwerkskörper und der Takt der Musik sind genau synchronisiert. Das erfordert wochenlange Programmierarbeit. Das musikalische Motto bleibt bis zuletzt ein Geheimnis. Beim Gmundner Lichterfest erlebt man dann eigentlich mehr als ein Feuerwerk. Es ist ein Pyro-Musical.

Sigi Grabner, Chef der Traunsee-Fireworks GmbH, und sein Team bereiten das 20-minütige Spektakel mit besonderer Hingabe vor. Gmunden mit seiner herrlichen Kulisse ist schließlich Grabners Heimatort. Dieser Auftrag ehrt ihn und motiviert ihn gleichzeitig für „daheim“ etwas außergewöhnlich Schönes zu komponieren. 25 geprüfte Pyrotechniker bauen die Abschussvorrichtungen auf mehreren Pontons auf. Viele verschiedene pyrotechnische Effekte werden die Zuschauer staunen lassen.



Bühnen & Attraktionen

Auf der TV1-Hauptbühne auf dem Rathausplatz begeistert von 17 bis 17:45 Uhr „Leo Aberer“, von 18:00 bis 18:45 Uhr „Zwirn“ und von 19 bis 21 Uhr das Showprogramm der Medienpartner OÖ Nachrichten, Tips und TV1 „Hoamspü“ - Was steckt hinter dem HOAMSPÜ-Bandkonzept ?

Hoamspü ist ein LIVE-Projekt, welches sich schwerpunktmäßig dem klassischen Austropop der 70iger, 80iger und 90iger widmet. Was gibt’s zu hören ?

Den wirklich klassischen Austropop von Austria 3, Fendrich, Danzer, Ambros, STS, Falco, Stefanie Werger, Marianne Mendt, Dr. Kurt Ostbahn, Peter Cornelius, sowie auch Klassiker des Salzkammergut-Austropops von Hubert v. Goisern, Die Seer, Ausseer Hardbradler,…… aber auch aktuelle mundartgesungene Pop-Klassiker wie z.B. Seiler und Speer. ….und dies in 100%iger LIVE-Qualität !!

Sequenzer, Begleitautomatiken, MIDI-Files,…….. passen nicht zum Austropop und haben bei HOAMSPÜ absolut nichts verloren.. Ab 21:30 Uhr bis 1 Uhr rockt heuer wieder die Coverband „SMASH“ die Bühne vor dem Rathaus. SMASH nach einjähriger Pause wieder bei uns auf der Bühne wird den Gästen wieder in gewohnter Manier bis 1 Uhr einheizen.

Auf weiteren Bühnen wird für jeden Musikgeschmack das Richtige geboten: Auf der Gmundner Milch-Bühne im Franz-Josef-Park treten von 17 bis 20:15 Uhr die Rockabily mit „Cadmium Baloney“. Danach spielen bis 0:30 Uhr spielt NAHSVILLE. Nashville, eine dem heimischen Publikum allseits bekannte Countryband.

Auf der Life Radio-Jugendbühne an der Esplanade kommen von 17 bis 19 Uhr begeistert „Life for Rent“, im Anschluss von 19:30 bis 21:15 Uhr „SOIZ“. Von 21:30 bis 1 Uhr rockt ein LifeRadio-DJ den Jugendcorner. Am Schubertplatz darf man sich auf ein Mini-Pflasterspektakel freuen.



MUHFIT Zirkusspektakel für Kinder und Junggebliebene

MUHFIT Zirkus zeigt ein Spektakel für die ganze Familie zum Staunen, Mitfiebern und Mitmachen. Tollste Akrobatik von Kindern, Jugendlichen und begleitenden Jungebliebenen aus Oberösterreich, spannende Choreographien und ein musizierender Zirkusdirektor. MUHFIT zeigt ein Potpurri aus Zirkustechniken Jonglage, Einrad, Balance, Ringe und musizierende Kinder. Eine besondere Premiere in diesem Jahr sind Stunts mit dem Trial-Einrad. MUHFIT ist eine Sektion der Sportunion Gmunden und hat sich der Zirkus-Akrobatik in allen Variationen verschrieben. Kinder zwischen 6 und 16 Jahren trainieren wöchentlich in unterschiedlichsten Disziplinen. Die Show wird eigens für das Lichterfest konzipiert. Dauer der Darbietung*: 35 Minuten

Übrigens: Zwischen den Auftritten wird das Publikum in die Kunst der Jonglange und Straßenkunst unterrichtet und eingeladen sich selbst einmal vor großem Publikum zu präsentieren.



JackFlash – sophisticate stupidity um 18:30 und 20:30 Uhr Ein Mann Zirkus, spektakuläre Kombination aus Comedy, Akrobatik und Magie. Messerjonglage mit 5 Messer.



Und von 16 bis 21 Uhr arrangieren OÖN und Tips an der Esplanade auch noch ein lustiges Kinderprogramm.

Um 20 Uhr werden wieder alle Augen auf den See hinaus gerichtet sein. Da beginnt die Wasserskishow des Gmundner Wasserskiklub Union Traunsee und im Anschluss eine Modell Flugshow von 21 bis 21:30 Uhr.

Ein besonderes Highlight ist die faszinierende Nachtflugshow bei der unzählige LEDs ein unvergessliches Bild in den Nachthimmel zaubern.

Garantiert ein atemberaubendes Erlebnis für die ganze Familie!



