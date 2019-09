Gemini-Gemini wurde nach einer Idee von Jamaaladeen Tacuma in den Neunzigerjahren gegründet. Nachdem Tacuma und Puschnig in einigen Projekten zusammengearbeitet hatten, beschlossen sie, den musikalischen Ausdruck auf die grundlegende Form des Duos zu reduzieren und nur mit Bass und Saxophon zu arbeiten. Nach einigen Tourneen beschlossen sie einen Drummer hinzuzufügen um die Energetik etwas zu erweitern. Sie spielten mit Musikern aus Philadelphia, zuerst mit Dennis Alston und später noch mit Adam Guth quer durch Europa verschiedene Programme aus eigener Feder und eines mit Kompositionen von Th. Monk.

Dies ist auf drei CDs dokumentiert: „Gemini-Gemini“, „The Flavours Of Th.Monk“ und „Journey Into The Gemini Territory“

Nach vielen unterschiedlichen Projekten (einzeln wie auch gemeinsam) waren sie einige Jahre später nochmals im Duo unterwegs. Jetzt gibt es eine Reminiszenz an diese gemeinsamen Zeiten mit Reinhardt Winkler an den Drums, ein Musiker der sie auch schon bei anderen Unternehmungen unterstützte. Das Konzert am Freitag, 20. September im Kuturtreff "Altes Kino" in St. Florian beginnt um 20 Uhr. Kartenvorverkauf: Infos hier!

Gewinnspiel

Mit etwas Glück können Sie zwei Freikarten gewinnen. Das Gewinnspiel endet am 17. September, die Gewinner werden per Mail benachrichtigt.

Gemini-Gemini: Puschnig, Tacuma und Winkler im Konzert in St. Florian

