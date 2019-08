Freistarts für den Airport Night Run gewinnen!

Linzer Lauferlebnis: DHL airport Night Run

LAUFSPORT



Einmal im Jahr öffnet der Flughafen Linz seine Tore für alle Lauf- und Nordic-Walking-Begeisterten, die die Start- und Landebahn zu Fuß erkunden können. Am 30. August 2019 heißt es um Mitternacht „Cleared for Take-off“. Der 5-km-Kurs ist mit den mehr als 1700 in den Boden eingelassenen Lichtern besonders stimmungsvoll.

Eine Teilnahme ist als Einzelstarter (ab 8 Jahren) oder in Dreierteams möglich, eigene Wertungen gibt es für Blaulichtorganisationen sowie für teilnehmerstarke „Big Teams“ (Unternehmen, Vereine, Blaulichtorganisationen, Gemeinden).

www.airportnightrun.at

Das Gewinnspiel läuft bis 13.08.2019.

