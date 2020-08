Freistart für den Triathlon Traun gewinnen!

Der ALOHA TRI Traun gehört zu den Klassikern in der Österreichischen Triathlon-Szene und zieht jährlich hunderte Athleten aus ganz Österreich an. Den Auftakt macht ein Swim & Run Bewerb, um Triathlon-Luft zu schnuppern! Dabei gilt es, 200 Meter zu schwimmen. Nach einer kurze Pause wartet noch ein 2,5 Kilometer langer Lauf rund um den Oedtersee in Traun, ehe die Sieger feststehen - aber Sieger sind im Ziel alle, die die Faszination erlebt haben.

Am Samstag kämpfen die besten Nachwuchstalente Österreichs um die Österreichische Meisterschaft im Supersprint. Der Sonntag gehört den Erwachsenen. Am Vormittag steigt ein Triathlon über die Olympische Distanz (1,5 Kilometer Schwimmen - 40 Kilometer Radfahren - 10 Kilometer Laufen) und am Nachmittag eine Sprintdistanz über (0,75 Kilometer Schwimmen - 20 Kilometer Radfahren - 5 Kilometer Laufen)

Speziell der Hotspot Eishalle Traun, in welcher sich die Wechselzone und das Ziel befindet wird zum Zuschauermagnet und sorgt für eine tolle Stimmung, die von einem DJ und zwei Moderatoren angeheizt wird.

Gewinnen Sie einen von 5 Freistarts für den Triathlon Traum vom 11.-13. September 2020!