Freikarten für langen Kinoabend "Vorstadtweiber" im Cineplexx Linz gewinnen

Wien im August 2019. Der ORF, MR Film und Cineplexx bringen erstmals gemeinsam Fernsehen groß ins Kino. Die beliebte und erfolgreiche österreichische ORF-1-Serie „Vorstadtweiber“ geht in die bereits vierte Staffel. Elf Tage vor dem offiziellen Start der Staffel am ORF-1-Serienmontag (16.9.2019, 20.15 Uhr) können die größten Fans der Serie ihre „Vorstadtweiber“ bereits in ausgewählten Cineplexx-Kinos in Wien, Linz, Graz, Salzburg und Innsbruck auf der großen Kinoleinwand bestaunen. Dort werden sie die ersten fünf Folgen der neuen Staffel sehen. Fast vier Stunden Binge-Watching „Vorstadtweiber“ am Stück, ein absolut außergewöhnliches Serien-Erlebnis für die größten “Vorstadtweiber”-Fans, wie man es nur im Kino haben kann. Das “Vorstadtweiber” Binge-Watching knüpft an eine ganze Reihe von Special-Cineplexx-Events unter dem Motto #KannNurKino an.

Vierte Staffel: Neue Frauen, neue Fronten, neue Folgen

Mit bis zu 993.000 Zuseherinnen und Zuseher erreichten die berühmt-berüchtigten „Vorstadtweiber“ zum Auftakt der dritten Staffel (Jänner 2018) einen Rekordwert seit Start des ORF-Serienhits (Jänner 2015). Nun machen die ORF-Quotenqueens Wiens Vorstadt wieder unsicher, wenn am Serienmontag, dem 16. September 2019, die vierte Staffel an den Start geht. Und obwohl seit Joachim Schnitzlers Rachefeldzug ein Jahr vergangen ist, ist in der Vorstadt noch lange keine Ruhe eingekehrt. Denn als die Leiche eines Geschäftsmannes gefunden wird, beginnt die Fassade langsam wieder zu bröckeln – bis das Leben der Ladys völlig auf den Kopf gestellt wird. Und während Maria Schneider alias Gerti Drassl ihr neues Leben in Indien genießt, steht mit Maria Köstlinger, Nina Proll, Martina Ebm und Hilde Dalik in zehn neuen Folgen der vierten Staffel wieder geballte Frauenpower auf dem Programm.

Neben dem „Vorstadtweiber“-Quartett sind in weiteren Rollen erneut Bernhard Schir, Juergen Maurer, Murathan Muslu, Thomas Mraz, Wolfgang Pissecker, Nicole Beutler, Xaver Hutter, Christoph Grissemann, Susi Stach, Thomas Stipsits und Johannes Nussbaum zu sehen. Als neue Vorstadtbewohner/innen dazu kommen u. a. Andrea Eckert, Brigitte Hobmeier, Ines Honsel, Alina Schaller, Laurence Rupp, Ruth Brauer-Kvam, Miguel Herz-Kestranek, Karl Fischer und Andreas Kiendl. Auf dem Regiesessel der ersten fünf neuen Episoden nahm auch diesmal wieder der „Vorstadtweiber“-erfahrene Harald Sicheritz Platz. Die weiteren fünf Folgen inszenierte Mirjam Unger („Maikäfer flieg“), die damit nicht nur erstmals bei „Vorstadtweiber“ mit dabei ist, sondern auch für ihr erstes fiktionales Fernsehprojekt verantwortlich zeichnet. Die Drehbücher zur vierten Staffel stammen erneut von Uli Brée.

Die vierte Staffel von „Vorstadtweiber“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von MR-Film.

