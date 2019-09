Freikarten für die Gesundheitspräventionsveranstaltung "Gedankenfutter" by gsundpudeln gewinnen!

Gedankenfutter by gsundpudeln

Eine Gesundheitspräventionsveranstaltung für gesundheitsinteressierte Menschen.

4. Oktober 2019 im Veranstaltungszentrum Doppl:Punkt in Leonding

15.00 – 17.30 Uhr: Teil 1: Das Beste für mein Kind

18.00 – 21.30 Uhr: Teil 2: Das Beste für mich

In kurzen, knackigen Impulsen TO GO erhalten Sie Expertentipps aus erster Hand und Antworten auf all Ihre Fragen rund um die gsundpudeln-Themen: Ernährung, Mindset, Erholung und Bewegung !

Inspirationen, wie ich mein Kind am besten versorgen, behüten, erziehen und beim Aufwachsen begleiten kann, bietet der Nachmittag im Vortrag „Das Beste für mein Kind“ mit unter anderem Dr. Rüdiger Dahlke, als Experte.

Wer bin ich und was will ich sind die zentralen Fragen am Abend. „Das Beste für mich“ bietet Anregungen für alle, die mehr vom Leben wollen.

Mit Dr. Rüdiger Dahlke, Dr. Wolf-Dieter Nagl, Dr. Markus Stöcher und weiteren Experten.

Alle weiteren Infos finden Sie unter:

www.gsundpudeln.com

Das Gewinnspiel läuft bis 1.10.2019.

Die Gewinner werden telefonisch bzw. per E-Mail verständigt. Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die AGB der OÖNachrichten. Alle Informationen zum Datenschutz finden Sie unter nachrichten.at/datenschutz.