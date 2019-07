Freikarten für die Generalprobe von "Der Schwan" in Bad Aussee gewinnen!

„Der Schwan“ begeistert im Sommer Freunde des Balletts aus nah und fern



Mit einer beeindruckenden Ballettdarbietung begeistert die Vereinigung Wiener Staatsopernballett ihr Publikum im Kur- und Congresshaus Bad Aussee. Die Aufführungen stehen am 8., 9. und 10. August 2019 jeweils um 19.30 Uhr auf dem Programm. In diesem Jahr wird das Stück „Der Schwan“ zum Besten gegeben, eine Hommage an das weltberühmte Ballett „Schwanensee“ von Peter Iljitsch Tschaikowski. Im musikalisch-tänzerischen Stück verschmelzen Teile der Originalchoreographie von Schwanensee mit einer Liebesgeschichte, die nur im Ausseerland-Salzkammergut so geschrieben werden kann. Die Tänzerinnen und Tänzer der Vereinigung Wiener Staatsopernballett proben erstmals unter der Leitung ihres Kollegen Mihail Sosnovschi, der die künstlerische Gesamtleitung und Choreographie übernommen hat. Der gebürtige Moldawier ist dem Bad Ausseer Publikum als ausdrucksstarker Solotänzer bekannt, der in den vergangenen Jahren mit seinen Auftritten begeisterte. Musikalisch begleitet werden die Tänzerinnen und Tänzer einmal mehr von der unverfälschten Volksmusik der Ausseer Bradlmusi und den Klängen des Großen Streichorchesters der Bürgermusikkapelle Bad Aussee unter der neuen Leitung von Edwin Caceres. Beide Musikgruppen arbeiten seit Jahren mit den klassischen Balletttänzern zusammen und tragen wesentlich zum Erfolg dieser beliebten Veranstaltung bei.



Kultureller Höhepunkt im Ausseerland-Salzkammergut

Die Ballettabende im Kur- und Congresshaus Bad Aussee gehören im Sommer zu den kulturellen Höhepunkten im Ausseerland-Salzkammergut. Die Tänzerinnen und Tänzer traten erstmals vor mehr als 25 Jahren in der Region auf – zunächst in einem Zelt in Altaussee, später im Kur- und Congresshaus Bad Aussee, um dem immer größer werdenden Besucherandrang gerecht zu werden.



Neue, attraktive Eintrittspreise für Jugendliche

Die Aufführungen der Vereinigung Wiener Staatsopernballett finden am 8., 9. und 10. August dieses Jahres jeweils um 19.30 Uhr im Kur- und Congresshaus Bad Aussee statt. Karten für die Ballettaufführungen können um 49 und 69 Euro erworben werden, Galerie-Plätze kosten 99 Euro pro Person. Nachdem das Ballett auf Jugendliche eine große Faszination ausübt, gibt es in diesem Jahr neue, besonders attraktive Eintrittspreise für Mädchen und Burschen bis 19 Jahre. Sie erhalten ihre Eintrittskarten zum halben Preis. Die Tickets sind ab sofort in den Informationsbüros im Ausseerland-Salzkammergut oder unter der Telefonnummer + 43 676 83622546 erhältlich.



Kartenpreise

Galerie € 99,– p. P.

Kategorie 1 € 69,– p. P.

Kategorie 1 € 49,– p. P.

50 % Ermäßigung für Kinder und Jugendliche bis 19 Jahre.



