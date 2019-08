Late Night – Die Show Ihres Lebens - Ab 30. August 2019 nur im Kino!

Zum Film:

Seit über 30 Jahren ist Katherine (Emma Thompson) das Gesicht der Talkshow „Tonight with Katherine Newbury“ – von ihren Kollegen geschätzt und ihrem Publikum verehrt. Doch hinter den Kulissen ist sie eine überhebliche Egomanin. Als ihr vorgeworfen wird, eine „Frauenhasserin“ zu sein, lässt sie spontan die unerfahrene Quereinsteigerin Molly (Mindy Kaling) einstellen – als erste Frau in ihrem Autorenteam. Doch die Quoten brechen unerbittlich ein und Katherine soll durch einen angesagten Comedian ersetzt werden. Um ihren Kopf zu retten, bleibt ihr nichts anderes übrig, als ihre Late Night Show in Rekordzeit aufzupeppen. Dabei erweist sich die zielstrebige Molly als echter Glücksgriff. Sie setzt alles daran, ihrer unnahbaren Chefin ein Update zu verpassen – selbst wenn es sie ihren Job kosten sollte!

Gewinnspiel:

Mit etwas Glück können Sie das Job Rocken Journal gewinnen. Das Gewinnspiel endet am 4. September, die Gewinner werden per Mail benachrichtigt.

Filmstart "Late Night - Die Show Ihres Lebens": Job Rocken Journal gewinnen

