Festivalpässe und Tickets für die Konzerte im Rahmen des Ars Electronica Festivals 2019 gewinnen!

Ars Electronica Festival 2019

Out of the Box – Die Midlife-Crisis der Digitalen Revolution

Eine Bühne für Medienkunst, ein Festival für digitale Musik, eine Spielwiese für die nächste Generation, ein Showcase für Kreativität und Innovation – Ars Electronica ist Europas größtes Festival für Kunst, Technologie und Gesellschaft.

2019 wird dieses Festival 40 – und feiert dieses Jubiläum von 5. bis 9. September mit dem umfangreichsten Programm in seiner Geschichte. Unter dem Motto „Out of the Box – The Midlife Crisis of the Digital Revolution“ versammelt Ars Electronica dabei PionierInnen und WegbereiterInnen aus den vergangenen vier Jahrzehnten genau wie preisgekrönte KünstlerInnen, führende WissenschaftlerInnen und einflussreiche EntwicklerInnen, die heute unsere Zukunft mitgestalten. Gemeinsam zeichnen sie die Entwicklungslinien der Digitalen Revolution nach, loten aus, wo wir heute stehen und skizzieren wie es weitergehen wird. Hotspots dieser Reflexion und Spekulation mit den Mitteln von Kunst und Wissenschaft sind die POSTCITY sowie das neue Ars Electronica Center.

5. – 9. September 2019, POSTCITY Linz

Weitere Infos unter: ars.electronica.art/outofthebox

