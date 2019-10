TERMINATOR: DARK FATE: Ab 24. Oktober nur im Kino!

Zum Film:

Linda Hamilton (“Sarah Connor”) und Arnold Schwarzenegger (“T-800”) kehren in TERMINATOR: DARK FATE in ihren ikonischen Rollen auf die große Leinwand zurück. Regie führt DEADPOOL-Regisseur Tim Miller und es produzieren der visionäre Filmemacher James Cameron und David Ellison. Die Story knüpft an die Ereignisse von TERMINATOR 2: JUDGMENT DAY an. Zum weiteren Starensemble von TERMINATOR: DARK FATE zählen auch Mackenzie Davis, Natalia Reyes, Gabriel Luna und Diego Boneta.

Regisseur: Tim Miller

Produzenten: James Cameron, David Ellison

Besetzung: Linda Hamilton, Arnold Schwarzenegger, Mackenzie Davis, Natalia Reyes, Gabriel Luna, Diego Boneta

Zu gewinnen gibt es:

2 x TShirt Frauen

2 x Pin

2 x Card Wallet

2 x Can Cooler

Wir losen zwei Fanpakete am 30. Oktober aus. Die Gewinner werden per Mail benachrichtigt.

Fanpakete zum Kinostart "TERMINATOR: DARK FATE" gewinnen

