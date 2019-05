Exklusives Hendrick's Teeservice gewinnen!

Zur Feier des Welt-Gurkentages am 14. Juni 2019 verlost Hendrick’s Gin unter allen Wundersuchenden zu Ehren des botanischen Superstars im Vorfeld ihres Jubeltages drei exklusive Hendrick’s Teeservice (1 Teekanne + 6 Teetassen mit Untertassen - siehe Abbildung oben), das man nur gewinnen kann.



Entführe Deine Freunde in eine „Experimental World“ und serviere das nächste Hendrick’s Gin & Tonic einmal very British im exklusiven Teeservice bei einem 5 o´clock tea. Gin Gin!



Weitere Cocktailinspirationen und die Liste aller Partner-Bars in ganz Österreich findest Du auf: www.hendricksgin.com/weltgurkentag



Das Gewinnspiel läuft bis 15.06.2019.

