Exklusiven Platz für das Ruttensteiner Fußballcamp gewinnen!

Willi Ruttensteiner und seine Brüder bieten den teilnehmenden Kindern 5 Tage lang professionelles Fußballtraining, eine sportmotorische Testung, Ganztagesbetreuung mit Mittagessen, täglich eine gesunde Nachmittagsjause und Getränke und natürlich ganz viel Abwechslung und Spaß. Im Preis inbegriffen ist außerdem eine Dress mit Stutzen, ein Ball und verschiedenste Give-Aways zahlreicher Sponsoren.



Preis: 249€, das 2. Kind einer Familie zahlt nur 200€

Anmeldung unter www.ruttensteiner-fussballcamp.at oder 0664/1802467 (Ines Ruttensteiner)



Heuer finden in Oberösterreich vier Ruttensteiner Fußballcamps statt:

8.–12. Juli in Wolfern

15.–19. Juli in Wels

22.–26. Juli in Kollerschlag

12.–16. August in Dietach



Die OÖNachrichten verlosen einen Platz für das Ruttensteiner Fußballcamp in Wolfern (08.-12. Juli 2019)!



Das Gewinnspiel läuft bis 26.06.2019.

Die Gewinner werden telefonisch bzw. per E-Mail verständigt. Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die AGB der OÖNachrichten. Alle Informationen zum Datenschutz finden Sie unter nachrichten.at/datenschutz.