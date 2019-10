Erwin Wagenhofer präsentiert neuen Film But Beautiful": Kinotickets gewinnen!

Der kritische wie vielfach gefeierte Regisseur Erwin Wagenhofer hat einen neuen Film gedreht. Nach „We Feed The World“, „Let’s Make Money“ und „Alphabet“ präsentiert er sein neuestes dokumentarisches Werk „But Beautiful“, eine Hommage an die Verbundenheit von Mensch und Umwelt, am 4. November in Oberösterreich.

Bei der Vorstellung um 18.30 Uhr ist er Gast einer OÖN-Filmnacht im Linzer Moviemento Kino in Kooperation mit Südwind. Wir verlosen 5x2 Karten.

Um 20 Uhr am 4. November ist er Gast bei der Vorstellung im Kino Freistadt. Auch dafür verlosen wir 5x2 Karten.

