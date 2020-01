Eintrittskarten für "Dino-Show" in Marchtrenk zu gewinnen!

Eine Dinosaurier-Kinder-Mitmach-Show führt am Sonntag, 19. Jänner in das "Land der Giganten". In einer tollen Show für Kinder ab drei Jahren und Erwachsene bietet sich die Gelegenheit, Dinosaurier hautnah zu erleben.

Mit lebensechten, kleinen und großen Dinosauriern haben Kinder die Möglichkeit, die Dinos anzufassen, zu streicheln, oder auch auf ihnen zu reiten. In einer etwa 90-minütigen Live-Show erleben die Besucher im Full-Haus Marchtrenk ein prähistorisches Abenteuer und erfahren viel über die Urzeit.

Termin: Sonntag, 19. Jänner 2020, Goethestraße 7, 4614 Marchtrenk

Uhrzeiten: 11.00 Uhr und 15.00 Uhr

Teilnahmeschluss: Donnerstag, 16. Jänner 2020 - die Gewinner der Eintrittskarten werden per E-Mail verständigt. Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die AGB der OÖNachrichten. Alle Informationen zum Datenschutz finden Sie unter nachrichten.at/datenschutz.

