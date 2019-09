Eintrittskarten für die "WearFair + mehr" gewinnen

Messe WearFair+mehr mit Fokus Sport von 4.-6. Oktober 2019 in Linz

Zum 12. Mal findet heuer von 4.-6. Oktober die WearFair+mehr in der Tabakfabrik in Linz statt. Die WearFair+mehr ist Österreichs größte Verkaufsmesse für nachhaltigen Lebensstil. Von Mode über Lifestyle bis hin zu Ernährung prüfen und präsentieren wir die besten nachhaltigen, fairen und biologisch hergestellten Produkte und AusstellerInnen. Heuer erstmals auch aus dem Bereich Sport. In den letzten Jahren konnte die WearFair+mehr je Messe-Wochenende bis zu 15.000 BesucherInnen anlocken, über 200 AusstellerInnen präsentieren heuer ihre Produkte.

„Unser Ziel ist es, einen nachhaltigen Lebensstil in Österreich als Normalität zu verankern. Mit den tollen AusstellerInnen und VorreiterInnen bei der WearFair+mehr zeigen wir, wie vielfältig, qualitäts- und genussvoll sich Nachhaltigkeit im täglichen Leben umsetzen lässt. Als Schwerpunkt setzen wir dieses Jahr erstmals auf Sport, wo wir natur- und gesundheitsbewusste Menschen mit den nachhaltigsten ProduzentInnen zusammenbringen“, gibt WearFair+mehr-Geschäftsführer Wolfgang Pfoser-Almer einen Einblick in das diesjährige Messekonzept.



Nur an diesem Wochenende finden KonsumentInnen die besten, geprüften nachhaltigen, fairen und biologischen Labels unter einem Dach. Angeboten werden Damen-, Herren- und Kinderkleidung, Schuhe, Schmuck, Dekoration und Haushalt, Möbel, Kosmetik, Mobilität, Finanzierungen und IT, Medien, Lebensmittel, Sport.

Das Rahmenprogramm reicht heuer von spannenden Vorträgen unsere PartnerInnen über die Präsentation der App „Gutes Finden“ und einen Auftritt von Fridays for Future bis hin zu Sportstunden, etwa einem Plogginglauf, bei dem während des Laufens Müll eingesammelt wird.

Alle Infos unter www.wearfair.at

Die OÖNachrichten verlosen 5x2 Eintrittskarten.

Das Gewinnspiel läuft bis 01.10.2019

Die Gewinner werden per E-Mail verständigt. Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die AGB der OÖNachrichten. Alle Informationen zum Datenschutz finden Sie unter nachrichten.at/datenschutz.