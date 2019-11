Eintrittskarten für die Messe Haus und Wohnen vom 15. - 17. November 2019 gewinnen!

„Haus und Wohnen 2019“ im Design Center Linz

„Haus und Wohnen 2019“ im Design Center Linz

Boutique-Messe für Wohnkultur zeigt, wo die Trends zuhause sind



Vom 15. bis 17. November 2019 wird das Design Center Linz zum Wohnzimmer, zur Wohlfühloase und zum Informations-Hotspot Nummer 1 rund ums Wohnen, Bauen und Einrichten. Die „Haus und Wohnen“, die Boutique-Messe für Wohnkultur, geht mit Messeveranstalter JU.connects nach einem sehr erfolgreichen Neustart im vorigen Jahr heuer in die zweite Edition. Rund 160 Aussteller mit mehr als 500 Marken aus den Bereichen Raum und Design, Sanieren und Wohnen, Immobilien und Finanzierung sowie Sonderschauen wie Smart Home „Das Haus der Zukunft“ und „Wohnaccessoires – Lifestyle zum Mitnehmen“ machen die „Haus und Wohnen“ zum Trendbarometer und Erlebnis mit allen Sinnen. Weitere Schwerpunkte neben Bauen, Wohnen und Einrichten sind Küchen, Öfen und Energie.

Mehr Angebot, neue Aussteller

Messeveranstalter JU.connects freut sich über eine sehr gut gebuchte Veranstaltung. „Mit einer Steigerung der Ausstellerzahl um zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr können wir den Besuchern dieses Mal einen noch interessanteren Mix anbieten. Zudem konnten wir tolle neue und namhafte Unternehmen ins Design Center Linz holen“, erklärt Thomas Jungreithmair, Geschäftsführer JU.connects. Dazu zählen etwa Stadlerhof, Spezialist für Raumgestaltung, Interior Design und Wohnideen, oder Meindl Authentic Luxury, das Traditionsunternehmen mit neuen Produkten im Interior Design Segment. Auch Dreikant, die jungen wilden Trendsetter in Sachen maßgefertigte Holzmöbel, und Hargassner, Vorreiter in Sachen Pelletheizungen, sind neu auf der Ausstellerliste.

25 Jahre Messe für Wohnkultur

Insgesamt ist es die bereits 25. Ausgabe der beliebten Wohnmesse – der Salzburger Messeveranstalter JU.connects hatte im Vorjahr die Rechte vom bisherigen Veranstalter übernommen und ein stimmiges Neukonzept auf die Beine gestellt. „Wir führen den erfolgreichen Weg, den wir im Vorjahr eingeschlagen haben, weiter. Aber wir wollen natürlich auch das 25-Jahr-Jubiläum dieses Messeformats gebührend feiern – viele langjährige Aussteller halten uns die Treue, dafür bedanken wir uns mit einer Jubiläumsausgabe mit zahlreichen Highlights und einem hochkarätigen Rahmenprogramm“, kündigt Thomas Jungreithmair an.

Rahmenprogramm mit vielen Highlights

Rund 35 Expertentalks auf der Wissensbühne geben den Besuchern der „Haus und Wohnen“ wertvolle Tipps aus erster Hand mit auf den Weg. Am Freitag, 15. November, findet anlässlich des 25-Jahr-Jubiläums der „AFTERWORK.GIN“ mit Verkostung von österreichischem Gin an der Gin Bar statt. Am späten Nachmittag heizt das Richie Loidl Trio mit Franz Trattner am Schlagzeug und James Hornsby am Kontrabass ordentlich ein. Am Samstag und Sonntag gibt es mehrere Boogie Sessions auf zwei Klavieren mit Clemens Vogler und Daniel Ecklbauer. Drei Tage lang steht die Fotobox mit einem ganz persönlichem Cover - Shooting in unserer Wohnerlebniswelt zur Verfügung. Beim Jubiläumsgewinnspiel warten attraktive Preise auf die Besucher - einer der Hauptgewinne ist ein Wochenende mit dem neuen Cupra Ateca bei AVEG Linz – Leonding.

Öffnungszeiten und Tickets

Die „Haus und Wohnen“ ist am Freitag von 12 bis 20 Uhr, am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Mit dem Online-Ticket um 6 Euro spart man 30 Prozent gegenüber dem Ticket an der Tageskassa, nimmt automatisch am Gewinnspiel teil und erhält Zutritt über die FAST.LANE. Nähere Infos und Buchung unter www.hauswohnen.at/online-ticket. Besitzer einer OÖN Card erhalten 1+1 gratis Zutritt.

Alle weiteren Informationen unter www.hauswohnen.at.

Wir verlosen folgende Karten:

10 x 2 Eintrittskarten

Die Gewinner werden telefonisch bzw. per E-Mail verständigt. Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die AGB der OÖNachrichten. Alle Informationen zum Datenschutz finden Sie unter nachrichten.at/datenschutz.