Im August und September gibt es die letzte Chance, die Band auf Burg Clam, in Gmunden und Linz live zu erleben. Die zweistündige Abschiedstour, die am 14. September in Wien endet, ist eine Zeitreise mit allen Hits.

Das Gewinnspiel endet am 27. August. Die Gewinner werden per E-Mail verständigt. Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die AGB der OÖNachrichten. Alle Informationen zum Datenschutz finden Sie unter nachrichten.at/datenschutz.

EAV in Gmunden - Wir verlosen Tickets!

Bitte melden Sie sich an, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? NOCH KEINEN ACCOUNT?