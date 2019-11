Die jungen Solistinnen und Solisten des Musiktheaterstudios der Bruckneruniversität präsentieren die beliebteste Oper der Musikgeschichte in der Regie von Peter Pawlik, begleitet von einem Streichquartett und in märchenhaften Kostümen am Freitag, 20 Dezember, an der Anton Bruckner Privatuniversität. Die Produktion eignet sich ideale als erster Opernbesuch für die jüngsten Gäste, bietet aber auch ein kurzweiliges Vergnügen für die ganze Familie.

Karten können unter veranstaltungen@bruckneruni.at sowie telefonisch unter 0732 701000 280 reserviert werden. Inhaber der OÖ Familienkarte erhalten auf den Erwachsenen-Preis 50 Prozent Ermäßigung (10 statt 20 Euro). Außerdem gibt es einen Oma- und Opa-Bonus.

Die OÖNachrichten verlosen fünf mal zwei Freikarten für die Aufführung am 20. Dezember (17 Uhr) im großen Saal der Anton Bruckner Privatuniversität.

Bruckner-Uni inszeniert „Zauberflöte“ für Familien: OÖN verlosen Karten Das Gewinnspiel endet am 11. Dezember um 10 Uhr. Die Gewinner werden per E-Mail verständigt. Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die AGB der OÖNachrichten. Alle Informationen zum Datenschutz finden Sie unter nachrichten.at/datenschutz

