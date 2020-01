Bild: dm/ GLOW by dm

Die Messe Wien wird am 25. Jänner wieder in ein Beauty-Paradies verwandelt, alles dreht sich um Stars, Trends und Marken aus der Welt der Schönheit. Fans haben auch diesmal wieder die Gelegenheit, die bekanntesten Beauty-Blogger, YouTuber und Instagram-Stars persönlich zu treffen. Experten von dm bieten individuelle Beratung und trendige Stylings an. Mit Musik-Acts auf der Showbühne, Live-Tutorials und den angesagtesten Beauty-Marken können sich alle Besucher auf einen abwechslungsreichen Tag freuen.

Welche Stars sich in diesem Jahr angekündigt haben, erfahren Sie hier!

Im Online-Verkauf waren alle Tickets für die "GLOW by dm" nach nur wenigen Minuten vergriffen, hier haben Sie nun die letzte Chance, eine der begehrten Eintrittskarten zu ergattern.

Die OÖNachrichten verlosen 1 x 2 Pink- sowie 1 x 2 Gold-Tickets (inklusive Meet & Greet und Goodiebag) für die "GLOW by dm"-Messe am 25. Jänner in Wien!

Beautymesse GLOW by dm in Wien: Exklusive Tickets gewinnen!

