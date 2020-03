Zehn Jahre ist es her, dass Beate Maxian die Krimi-Reihe um ihre abergläubische, clevere und sympathische Journalistin Sarah Pauli begann. Sie schaffte es damit innerhalb kürzester Zeit auf die Bestseller-Liste wurde für den Leo-Perutz-Preis nominiert. Ihre Krimis bestechen durch spannend erzählte Fälle, ausgeklügelte Konstruktionen, eine gehörige Portion Gesellschaftskritik und eine Prise Humor.

Lesungen

Am 16. März 2020 erscheint »Der Tote im Fiaker«, Band 10 der Sarah-Pauli Reihe. Am Dienstag, 17. März, liest Beate Maxian um 19 Uhr in TOSTMANNs BANDLKRAMEREY in Seewalchen am Attersee. Der Eintritt ist frei, aber eine Anmeldung ist erforderlich (office@tostmann.at oder Tel. 07662 - 2304.

Die Buchpräsentation in Linz findet am Mittwoch, 29. April um 19 Uhr in der Stadtbibliothek im Wissensturm (gegenüber Hauptbahnhof) statt. Auch hier ist der Eintritt frei.

Gewinnspiel

Mit etwas Glück können Sie entweder alle zehn Bände oder den zehnten Band der Krimireihe um Sarah Pauli gewinnen. Das gewinnspiel endet am 24. März, die Gewinner werden per Mail benachrichtigt.

Beate Maxians neuen Sarah Pauli-Krimi gewinnen

